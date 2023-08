Jeep kracht in Mini Cooper – zwei Fahrspuren auf A8 gesperrt

1 Die Polizei ist im Einsatz auf der A8 bei Esslingen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Eine Panne sorgt für Verkehrschaos auf der A8 bei Esslingen: Ein Jeepfahrer kracht mit seinem Wagen in einen Mini Cooper auf dem Verzögerungsstreifen. Zwei Fahrbahnen sind gesperrt.















Ein Unfall, ausgelöst durch eine Panne, sorgt am Dienstagabend für Sperrungen auf der Autobahn 8. Zwei Fahrbahnen sind bei Esslingen zum Feierabend ab 18 Uhr in Fahrtrichtung München gesperrt worden, wie ein Sprecher der Polizei auf Anfrage sagte. Der Verkehr wird einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Der Verkehr staut sich auf der Autobahn.

Auslöser des Unfalls war die Panne, die ein Fahrer mit seinem Mini Cooper hatte. Der Mann stand mit seinem Wagen auf dem Verzögerungsstreifen zwischen den Anschlussstellen Neuhausen und Esslingen– als der Fahrer eines Jeeps mit seinem Auto in den Pannenwagen krachte.

Ob es Verletzte gibt, konnte der Polizeisprecher zunächst nicht sagen. Auch zu den Unfallbeteiligten machten die Beamten zunächst keine Angaben.

Der Polizeisprecher rechnet damit, dass die Fahrbahnen gegen 20 Uhr wieder frei sein sollten.