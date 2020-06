1 Mit einem erheblichen Schaden in Höhe von etwa 6.000 Euro blieb der Wagen auf dem Gehweg stehen (Symbolbild). Foto: picture alliance / dpa/Patrick Pleul

Eine Frau hat vor dem Hochdorfer Rathaus einen Unfall gebaut. Sie verletzte sich dabei leicht. Da sie eine Alkoholfahne hatte, musste sie sich einer Blutabnahme unterziehen.

Hochdorf - Leichte Verletzungen hat eine Autofahrerin bei einem selbst verschuldeten Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag vor dem Hochdorfer Rathaus erlitten. Kurz nach 14.30 Uhr war die 62-Jährige, laut Polizeiangaben, mit ihrem Wagen in der Kirchheimer Straße unterwegs, wo sie in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Sie überfuhr den dortigen Grünstreifen, kollidierte mit einer Fahnenstange und prallte gegen die Mauer und das Geländer am Eingangsbereich des Rathauses. Der Wagen blieb mit einem erheblichen Schaden in Höhe von zirka 6.000 Euro auf dem Gehweg stehen. Da bei der Fahrerin eine leichte Alkoholfahne festgestellt wurde und sie möglicherweise unter Medikamenteneinfluss stand, musste sie sich einer Blutentnahme unterziehen. Ihr Auto wurde abgeschleppt.