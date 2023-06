1 Die Polizei untersuchte den Unfallort. Foto: dpa/René Priebe

Am Heidelberger Hauptbahnhof gerät eine 33-jährige Frau unter einen Bus. Eine Woche später ist sie tot. Die Ermittler ziehen einen Gutachter hinzu, um die Ursache zu klären.















Eine Woche nach dem Unfall mit einem Linienbus in Heidelberg ist eine Frau gestorben. Die 33-Jährige erlag im Krankenhaus ihren Verletzungen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Frau war in der vergangenen Woche am Heidelberger Hauptbahnhof unter den Bus geraten.

Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass die Fußgängerin trotz roter Ampel die Fahrbahn unmittelbar vor dem einfahrenden Bus betrat und von ihm erfasst wurde. Inwieweit die Geschwindigkeit des Busses für den Unfall eine Rolle spielte, war zunächst unklar. Die Ermittler haben einen Gutachter hinzugezogen.