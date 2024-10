Unfall mit drei Toten in Esslingen: „Sie waren nur zur falschen Zeit am falschen Ort“

„Sie waren nur zur falschen Zeit am falschen Ort“

Unfall mit drei Toten in Esslingen

1 An der Unfallstelle in der Weilstraße haben Anwohner des Stadtteils Blumen niedergelegt und Kerzen aufgestellt. Die Anteilnahme ist groß. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Die Tragödie, die sich am Dienstag in Esslingen-Weil ereignet hat, macht Anwohner fassungslos. Gegen den Autofahrer, der am Dienstag eine Mutter und ihre beiden Söhne auf dem Gehweg erfasst hat, wird wegen fahrlässiger Tötung ermittelt.











Rote Rosen liegen auf dem grauen Asphalt. Dazwischen hat jemand zwei Matchboxautos abgelegt. Ein Dutzend Kerzen flackert im Wind. Immer wieder bleiben Passanten fassungslos hinter dem Absperrband der Polizei stehen. „Es ist so furchtbar“, sagt eine ältere Frau, während sie eine kleine Engelsfigur auf den Blumenteppich am Straßenrand stellt. „Sie waren nur zur falschen Zeit am falschen Ort.“