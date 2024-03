Unfall mit Bus in Esslingen: Ein Fahrgast bei Zusammenstoß mit Auto verletzt

1 Der Unfallverursacher gab an, eine Sirene gehört zu haben und deshalb ausgewichen zu sein. (Symbolfoto) Foto: dpa/Marijan Murat

Bei einem Unfall in Esslingen ist am Montag ein Fahrgast eines Linienbusses leicht verletzt worden. Ein 28-jähriger Autofahrer war zuvor offenbar auf die Busspur gefahren, weil er eigenen Angaben nach ein Martinshorn gehört habe.











Bei einem Unfall am Montagmorgen in Esslingen wurde ein 33-Jähriger leicht verletzt. Der Mann war in einem Linienbus in der Rotenackerstraße mitgefahren, als ein Pkw auf die Busspur wechselte und Bus und Auto zusammenstießen, berichtet die Polizei.

Der 30 Jahre alte Busfahrer hatte demnach noch erfolglos versucht, nach rechts auszuweichen und so einen Unfall zu verhindern. Der 28-jährige Autofahrer gab an, die Sirene eines Einsatzfahrzeuges gehört zu haben und deshalb auf die Busspur gewechselt zu sein. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 9000 Euro. Der Leichtverletzte wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.