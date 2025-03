Unfall in Ludwigsburg: Zweiter Fahrer nach Autorennen weiter flüchtig

7 In Ludwigsburg kam es zu einem tödlichen Unfall. Foto: dpa/Andreas Rometsch

Ein mutmaßliches Autorennen endet tragisch, zwei unbeteiligte Frauen sterben. Ein Fahrer wurde festgenommen, der andere bleibt verschwunden.











Link kopiert

Nach dem mutmaßlichen Autorennen in Ludwigsburg mit zwei toten Frauen ist der Fahrer des zweiten beteiligten Fahrzeugs weiter flüchtig. „Er wurde noch nicht festgenommen“, sagte ein Sprecher der Polizei. Weitere Angaben machte er nicht. Viele Fragen seien noch offen. Ein beteiligter Fahrer war schon am Abend festgenommen worden. Diskussionen über die Rolle der Raserszene haben begonnen - An der Unfallstelle in Ludwigsburg sind am Freitagmorgen Blumen niedergelegt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei lieferten sich zwei Fahrzeuge möglicherweise ein Rennen und fuhren mit mutmaßlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Schwieberdinger Straße in Richtung der Autobahnanschlussstelle Ludwigsburg-Süd. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem weiteren Fahrzeug, das aus einer Tankstelle auf die Schwieberdinger Straße einbog und in dem sich die zwei jungen Frauen befanden.

Durch die Kollision sei das Fahrzeug der Frauen von der Fahrbahn geschleudert und zwischen zwei Bäumen eingeklemmt worden, teilte die Polizei mit. Die beiden jungen Insassinnen starben laut Polizei an der Unfallstelle. Zum genauen Alter der Opfer gab es zunächst keine Angaben.