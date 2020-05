1 Es ist ein Schaden von etwa 10.000 Euro entstanden. (Symbolfoto) Foto: Pixabay/geralt

An einer Kreuzung bei Lichtenwald hat ein Fahrer am Samstag die Vorfahrt einer Frau missachtet und einen Unfall verursacht.

Lichtenwald - Am Samstag gegen 13.40 Uhr ist es an der Schlichtener Kreuzung zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem, wie die Polizei angibt, ein Schaden in Höhe von 10.000 Euro entstanden ist.

Ein 39 - jähriger Fahrer eines Passat war auf der K 1209 von Manolzweiler kommend unterwegs und missachtete an der Einmündung zur L 1151 die durch Verkehrszeichen geregelte Vorfahrt.

An der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß mit einem Mitsubishi einer 31 -jährigen Frau, die von Lichtenwald kommend in Richtung Schlichten unterwegs war und Vorfahrt hatte.

Ihr Wagen wurde so stark beschädigt, dass er von der Unfallstelle abgeschleppt werden musste.