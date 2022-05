1 Das vierjährige Kind und eine 37-Jährige wurden ins Krankenhaus gebracht. Foto: dpa/Boris Roessler

Bei einem Unfall in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) wurden ein vierjähriges Kind und eine 37-jährige Frau verletzt. Die 35-jährige Unfallverursacherin bemerkte zu spät, dass das ein Wagen vor ihr abbremste, um abzubiegen.















Zwei Personen, darunter ein kleines Kind, sind laut Angaben der Polizei bei einem Auffahrunfall am Mittwochmittag in Kirchheim/Teck verletzt worden. Ein 38-jähriger Autofahrer war kurz nach 13 Uhr auf der Umgehungsstraße in Richtung Plochinger Straße unterwegs. Kurz nach dem Kreisverkehr bremste er ab, um nach rechts auf den Parkplatz eines Discounters einzufahren. Eine 35 Jahre alte Autofahrerin, die hinter dem 38-Jährigen fuhr, bemerkte dies zu spät und krachte mit ihrem Wagen in das Heck des 38-Jährigen. Durch den Zusammenstoß zogen sich ein vier Jahre altes Kind im Wagen der Verursacherin sowie eine 37-jährige Mitfahrerin im Fahrzeug des Geschädigten ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen zu. Sie wurden mit Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in zwei Kliniken gebracht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf knapp 6 000 Euro.