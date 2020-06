1 Bei roter Ampel ist eine Autofahrerin auf den Vordermann aufgefahren. (Symbolfoto) Foto: picture alliance/dpa/Christian Charisius

Zwei Leichtverletzte sind das Resultat eines Auffahrunfalls in Kirchheim.

Kirchheim - Am Montagvormittag sind bei einem Auffahrunfall in der Alleenstraße nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei zwei Personen leicht verletzt worden. Kurz nach elf Uhr befuhr eine 43 Jahre alte Frau mit einem Ford die Alleenstraße in Richtung Jesinger Straße. An der dortigen Ampelkreuzung hielt sie aufgrund einer roten Ampel hinter einem Seat eines 31-Jährigen an. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr sie anschließend auf das vor ihr stehende Fahrzeug auf. Dabei wurden ein zwölfjähriger Beifahrer der Unfallverursacherin sowie die 27-jährige Beifahrerin des Seat leicht verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst untersucht. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.