Unfall in Wolfschlugen: Radfahrerin fährt mit zwei Promille gegen Bewässerungsmaschine

Unfall in Wolfschlugen

1 Der Rettungsdienst musste die Frau an der Unfallstelle versorgen und in eine Klinik einliefern. (Symbolfoto) Foto: Stock Adobe/Symbolbild Rettungsdienst

In Wolfschlugen (Kreis Esslingen) ist am Freitagabend eine 60-Jährige mit ihrem Pedelec gegen eine landwirtschaftliche Bewässerungsanlage gefahren. Sie musste wegen ihrer Verletzungen behandelt und in eine Klinik gebracht werden.











Link kopiert

Eine 60 Jahre alte Frau hat sich am Freitagabend bei einem Unfall mit einer landwirtschaftlichen Maschine in Wolfschlugen (Kreis Esslingen) verletzt. Gegen 21.45 Uhr war die Pedelec-Fahrerin laut Polizei auf einem Feldweg in der Verlängerung der Grötzinger Straße unterwegs.

Dort stieß sie gegen den Ausleger einer selbstfahrenden Bewässerungsmaschine, der von der Seite auf den Feldweg ragte. Die Frau musste noch an der Unfallstelle vom Rettungsdienst versorgt werden. Anschließend wurde sie zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht.

Während der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass die Frau offenbar unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab knapp zwei Promille. Deshalb wurde eine Blutprobe veranlasst. Die Feuerwehr Wolfschlugen war vorsorglich mit drei Kräften im Einsatz.