Unfall in Wolfschlugen: Beim Abbiegen mit entgegenkommenden Auto kollidiert – zwei Verletzte

1 Am Montagmittag hat sich in Wolfschlugen ein Unfall ereignet. (Symbolfoto). Foto: Patrick Seeger

Bei einem Unfall in Wolfschlugen (Kreis Esslingen) sind am Montagmittag zwei Autofahrerinnen verletzt worden. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.











Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagmittag gegen 12.10 Uhr in Wolfschlugen ereignete, sind zwei Autofahrerinnen verletzt worden. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Wie die Polizei berichtet, war eine 82-jährige Frau mit einem Mercedes auf der Nürtinger Straße in Richtung Nürtingen unterwegs. Kurz vor dem Ortsausgang wollte sie nach links in die Straße Im Stillert abbiegen und fuhr deshalb auf die Gegenfahrspur. Dabei übersah sie offenbar ein entgegenkommendes Auto und stieß frontal mit dem Ford einer 76-jährigen Fahrerin zusammen.

Beide Autos wurden beim Zusammenstoß stark beschädigt

Beide Frauen zogen sich bei der Kollision Verletzungen zu, weshalb sie vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht wurden. Die Autos wurden durch die Wucht des Aufpralls stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Laut der Polizei dürfte jeweils wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 15 000 Euro entstanden sein.