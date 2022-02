1 Das Mädchen wurde durch den Unfall so schwer verletzt, dass es vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Foto: dpa/Andreas Gebert

Das Mädchen überquerte am Donnerstagmittag bei Grün einen Fußgängerüberweg in der Esslinger Straße in Wolfschlugen (Kreis Esslingen) und wurde dabei von einem 80-Jährigen angefahren. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Unfall.















Wolfschlugen - Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich am Donnerstagmittag auf der Esslinger Straße ereignet hat. Den bisherigen Ermittlungen zufolge war ein 80-Jähriger gegen 13 Uhr mit seinem VW Tiguan auf der Esslinger Straße in Richtung Nürtingen unterwegs. Kurz nach der Einmündung zur Kirchstraße soll er die rote Ampel an einem Fußgängerüberweg missachtet haben. Dabei stieß das Auto mit einer 13-Jährigen zusammen, die bei Grün auf dem Fußgängerüberweg unterwegs war. Das Mädchen wurde durch den Unfall so schwer verletzt, dass es vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der Senior erlitt einen Schock, konnte aber vom Rettungsdienst vor Ort ambulant behandelt werden.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und insbesondere Angaben zur Ampelschaltung machen können, sollen sich unter der Telefonnummer 0711/3990-420 melden.