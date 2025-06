Unfall in Winnenden: Medizinischer Notfall bei Busfahrerin – Bus fährt gegen Böschung

1 Laut Polizei wurden auch drei Fahrgäste leicht verletzt. Foto: Stefan Puchner/dpa

Am frühen Samstagabend gerät ein Linienbus in Winnenden nach einem Notfall der Fahrerin außer Kontrolle. Auch drei Fahrgäste erleiden dabei vermutlich Verletzungen.











Bei einem Busunfall in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) sind am Samstag gegen 18.15 Uhr mehrere Fahrgäste verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, habe die Busfahrerin einen medizinischen Notfall erlitten, wodurch sie die Kontrolle über den Linienbus verlor und an der Kreuzung Max-Eyth-Straße / Friedrich-List-Straße von der Fahrbahn abkam. Anschließend stoppte der Bus an einer Böschung.

Polizei ermittelt Unfallhergang

Im Bus befanden sich mehrere Fahrgäste. Vermutlich drei von ihnen zogen sich nach bisherigen Informationen der Polizei leichte Verletzungen zu. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Ablauf des Vorfalls aufgenommen. Nähere Informationen sind noch nicht bekannt.