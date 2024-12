Unfall in Wernau: Zwei Kinder auf Schulweg bei Busunfall verletzt

1 Zwei Kinder wurden bei dem Unfall leicht verletzt und begaben sich mit den Eltern in ärztliche Behandlung. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Fotostand/IMAGO/Fotostand / Reiss

In Wernau (Kreis Esslingen) wurden am Donnerstag zwei Kinder leicht verletzt, nachdem ein Bus seitlich mit einem Pkw im Gegenverkehr zusammengestoßen war.











Am Donnerstagmorgen hat sich in der Plochinger Straße in Wernau (Kreis Esslingen) ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem zwei Kinder leicht verletzt wurden. Ein Busfahrer war mit seinem Fahrzeug seitlich in den Gegenverkehr geraten, berichtet die Polizei.

Gegen 7 Uhr war ein 68-Jähriger mit einem Linienbus unterwegs, in dem Schüler saßen. Im engen Straßenverlauf geriet das Heck des Busses auf die Gegenfahrbahn und kollidierte seitlich mit einem VW Polo, den ein 18-Jähriger steuerte. Dies teilte die zuständige Polizei mit.

Bei dem Unfall erlitten zwei Kinder im Alter von zehn und elf Jahren im Bus leichte Verletzungen. Ihre Eltern brachten sie später eigenständig zum Arzt. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt; der entstandene Sachschaden beträgt mindestens 7.000 Euro.