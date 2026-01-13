Unfall in Wernau: Vorfahrt genommen? – Auto landet auf Netzverteilerkasten

1 Der BMW blieb nach dem Unfall auf dem Kasten liegen. Foto: SDMG

Bei einem Unfall am Dienstag ist in Wernau im Kreis Esslingen eine Person verletzt worden. Zwei Autos waren zusammengestoßen, weil einer der Fahrer die Vorfahrt des anderen Wagens missachtet hatte, sagt ein Sprecher der Polizei unserer Redaktion auf Nachfrage.

Den bisherigen Informationen zufolge war eines der Autos auf der Bergstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs, als es an der Kreuzung mit der Friedrichstraße zu dem Unfall kam.

Der BMW musste mit einem Fahrzeugkran geborgen und abgeschleppt werden. Foto: SDMG

An dem Zusammenstoß waren ein BMW und ein Renault beteiligt, welcher Wagen tatsächlich vorfahrtsberechtigt gewesen war, blieb am Dienstag noch unklar. Eines der Autos wurde durch die Kollision abgewiesen und prallte gegen einen Netzverteiler, der nach ersten Einschätzungen der Polizei vermutlich mit dem Telefon- und nicht dem Stromnetz in Verbindung steht. Der BMW blieb nach dem Unfall auf dem Kasten liegen.

Eine Person leicht verletzt – Summe des Schadens noch unklar

Den Angaben der Polizei zufolge wurde eine Person leicht verletzt. Über Ausfälle durch den beschädigten Kasten lagen der Polizei keine Informationen vor, Gefahr bestand für Unbeteiligte ebenfalls nicht. Wie genau es zu dem Unfall kam und wie hoch der entstandene Schaden ausfällt, war auch am späteren Nachmittag noch unklar.