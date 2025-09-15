Unfall in Wernau: Vorfahrt genommen – 16-Jähriger bei Notbremsung von Moped gestürzt und verletzt

1 Der Jugendliche wollte sich selbst in Behandlung begeben. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie

Bei einem Unfall in Wernau (Kreis Esslingen) ist am Montagmorgen ein 16-Jähriger verletzt worden. Ein Autofahrer hatte dem Jugendlichen in einem Kreisverkehr die Vorfahrt genommen.











Link kopiert

﻿Am Montagmorgen kurz vor 7 Uhr ist in Wernau (Kreis Esslingen) ein 16-Jähriger mit seinem Moped gestürzt. Er war im Kreisverkehr an der Kirchheimer Straße unterwegs, als ein 56-jähriger Fahrer eines Renault Master aus der Gutenbergstraße in den Kreisel einfuhr und den Jugendlichen dabei offenbar übersehen hatte, berichtet die Polizei.

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der 16-Jährige stark ab und verlor die Kontrolle über seine Yamaha. Er stürzte, kollidierte aber nicht mit dem Transporter. Der Jugendliche erlitt leichte Verletzungen und wollte sich selbstständig ärztlich behandeln lassen. Am Motorrad entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.