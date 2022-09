Unfall in Wernau

1 In Folge des Unfalls staute es sich auf der B313 kilometerlang. Foto: SDMG/SDMG / Kohls

Ein Verkehrsunfall hat am Freitagnachmittag für Verkehrsbehinderungen auf der B313 in Fahrtrichtung Plochingen gesorgt. Gegen 14.20 Uhr war es laut Polizei im Bereich der Anschlussstelle Wernau (Kreis Esslingen) auf der rechten Fahrspur offenbar in Zusammenhang mit einem Fahrstreifenwechsel zu einem Auffahrunfall zwischen dem VW Touran einer 39-Jährigen und dem vorausfahrenden Lkw für Kanalarbeiten eines 52-Jährigen gekommen. Verletzt wurde dabei nach ersten Erkenntnissen niemand. Jedoch war im Zuge des Zusammenstoßes der Lkw-Aufbau derart beschädigt worden, dass offenbar Hydrauliköl auslief.

Die Fahrbahn musste daraufhin mit einer Kehrmaschine gereinigt werden. Auch die Feuerwehr war zur Unfallstelle ausgerückt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden kann noch nicht beziffert werden. Im Zuge der Unfallaufnahme, Reinigungs- und Bergungsarbeiten konnte der Verkehr nur einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Kurzzeitig musste die Richtungsfahrbahn sogar komplett gesperrt werden. Die Reinigungsarbeiten dauern zur Stunde (Stand: 16.45 Uhr) noch an.