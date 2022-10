6 Drei Personen werden verletzt. Foto: SDMG / Kohls

Am Freitagabend, dem 30. September, ist es auf der nordöstlichen Randstraße in Wernau zu einem schweren Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden gekommen. Drei Personen wurden verletzt.















Link kopiert

Um 18.40 Uhr ist am Freitagabend, dem 30.September, ein 41-jähriger Fahrer auf der nördlichen Randstraße von Plochingen Richtung Wernau gefahren und verursachte dort einen schweren Verkehrsunfall. Hierbei überholte er ein Auto in einer unübersichtlichen Rechtskurve und übersah dabei einen entgegenkommenden 19-jährigen Fahrer.



Das Auto des 19-jährigen wurde bei der Kollision auf die rechte Straßenseite abgedrängt, das Auto des 41-jährigen drehte sich auf der Fahrbahn und kam links an der Leitplanke zum Stehen. Dabei erlitt der 41-jährige Fahrer leichte Verletzungen. Der 19-jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste mit schwerem Gerät durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Er erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Sein Beifahrer hingegen konnte das Fahrzeug durch eigene Kraft verlassen, erlitt jedoch ebenfalls leichte Verletzungen und wurde auch in ein Krankenhaus gebracht.



Die Polizei berichtet, dass das überholte Fahrzeug aufgrund herumfliegender Pkw-Teile leicht beschädigt wurde. Die anderen beiden Fahrzeuge wurden durch einen Abschleppdienst geborgen. Der Sachschaden an den drei beteiligten Fahrzeugen wird von der Polizei auf ca. 63.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr sowie der Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot vor Ort.