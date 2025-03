Unfall in Wernau: Radfahrer angefahren und verletzt

1 Der Radfahrer wurde leicht verletzt und wurde an der Unfallstelle behandelt. (Symbolfoto) Foto: IMAGO//Michael Bihlmayer

Bei einem Unfall in Wernau (Kreis Esslingen) ist am Sonntag ein 54 Jahre alter Radfahrer angefahren und verletzt worden. Ein abbiegender Autofahrer hatte dem Radler die Vorfahrt genommen.











Link kopiert

Ein 54-jähriger Radfahrer ist am Sonntagmittag in Wernau (Kreis Esslingen) von einem Auto angefahren und leicht verletzt worden. Gegen 13.30 Uhr fuhr laut Polizei ein 19-Jähriger auf der Hauptstraße und wollte an der Kreuzung Junkerstraße nach links in diese abbiegen.

Dabei schnitt er die Kurve und fuhr einen vorfahrtsberechtigten Radfahrer an, der geradeaus über die Kreuzung fuhr.

Durch die Kollision wurde der 54-Jährige verletzt, konnte jedoch vor Ort vom Rettungsdienst ambulant behandelt werden. Der Schaden an Auto und Fahrrad wird auf etwa 3000 Euro geschätzt.