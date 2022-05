1 Der Rettungsdienst brachte den Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: dpa

Ein Pedelec-Fahrer ist am Sonntagnachmittag in Wernau (Kreis Esslingen) gestürzt und hat sich schwer verletzt.















Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat sich ein 74 Jahre alter Pedelec-Fahrer bei einem Verkehrsunfall in Wernau am Sonntagnachmittag zugezogen, teilte die Polizei mit. Der Mann fuhr gegen 16.50 Uhr auf einem Weg in Verlängerung der Lange Straße, als er aus bislang ungeklärter Ursache stürzte. Der Rettungsdienst brachte den 74-Jährigen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.