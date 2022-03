Unfall in Wernau

1 Der Unfall ereignete im Bereich der Kirchheimer Straße. Foto: dpa/Friso Gentsch

Am Donnerstagnachmittag ist ein 65 Jahre alter Motorradfahrer in Wernau (Kreis Esslingen) durch einen Unfall schwer verletzt worden.















Ein Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer hat sich am Donnerstagnachmittag in Wernau ereignet. Kurz vor 16.30 Uhr wollte ein 20 Jahre alter Mann mit einem Auto von einem Parkplatz aus nach links auf die Kirchheimer Straße in Richtung B 313 einbiegen. Die aus dieser Richtung kommenden Fahrzeuge hatten zuvor aufgrund einer Rot zeigenden Ampel angehalten.