Unfall in Wernau: Lkw-Fahrer übersieht beim Abbiegen Auto – 45-Jähriger verletzt in Klinik

1 Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in eine Klinik. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Maximilian Koch

Bei einem Unfall in Wernau (Kreis Esslingen) wurde am Mittwoch ein 45-Jähriger verletzt. Er war mit einem Lastwagen zusammengestoßen, dessen Fahrer das Auto offenbar übersehen hatte.











Link kopiert

﻿Ein abbiegender Lkw hat am Mittwoch ein Auto erfasst und dessen Fahrer schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei hatte der 40-jährige Lastwagenfahrer den Audi wegen der tiefstehenden Sonne übersehen.

Der Lkw-Fahrer wollte kurz vor 15 Uhr mit seinem Mercedes Actros von der Esslinger Straße nach links in die Leuschnerstraße abbiegen, dabei übersah er den aus dieser Straße kommenden Audi eines 45-Jährigen. Die Fahrzeuge stießen zusammen und der Pkw wurde rückwärts geschleudert und krachte gegen einen angrenzenden Zaun.

Der 45-Jährige wurde dabei verletzt, der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Der Audi musste zudem abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden, der an beiden Fahrzeugen entstanden ist, auf etwa 10.000 Euro.