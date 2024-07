Unfall in Wernau (Kreis Esslingen): Elfjähriges Mädchen bei Unfall mit Motorrad leicht verletzt

Unfall in Wernau (Kreis Esslingen)

1 Bei dem Unfall wurde das Mädchen laut Polizei leicht verletzt. (Symbolfoto) Foto: dpa/Stefan Puchner

In Wernau ist am Montagmittag ein elf Jahre altes Mädchen bei einem Unfall leicht verletzt worden, da es hinter einem parkenden Bus auf die Straße lief und mit einem vorbeifahrenden Motorrad zusammenprallte.











Ein elf Jahre altes Mädchen ist am Montagmittag bei einem Unfall in der Junkersstraße in Wernau (Kreis Esslingen) mit einem Motorrad zusammengeprallt und dabei verletzt worden.

Das Kind betrat nach Polizeiangaben kurz vor 13 Uhr plötzlich hinter einem haltenden Bus die Fahrbahn und lief in ein mit geringer Geschwindigkeit vorbeifahrendes Motorrad.

Keine größeren Verletzungen

Das Mädchen wurde dadurch zu Boden geschleudert und zog sich leichtere Verletzungen zu, teilt die Polizei mit. Der Motorradfahrer habe wegen der geringen Geschwindigkeit einen Sturz verhindern konnte. Das Kind wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.