Unfall in Wernau: Kind läuft unvermittelt auf Straße und wird durch Auto verletzt

72-Jähriger soll Ehefrau umgebracht haben Femizid in Esslingen – Verdächtiger außer Lebensgefahr und in U-Haft

Nach einem Tötungsdelikt Ende Februar wurde der tatverdächtige 72-Jährige in Untersuchungshaft genommen, nachdem er nicht mehr in Lebensgefahr schwebt. Zuvor war er in einer Klinik behandelt worden. Er soll seine gleichaltrige Frau getötet haben.