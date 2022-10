Unfall in Wernau

Ein 54 Jahre alter Lkw-Fahrer soll am Dienstagnachmittag in Wernau (Kreis Esslingen) zu spät bemerkt haben, dass das Fahrzeug vor ihm abbremst. Durch den Unfall wird der Autofahrer leicht verletzt.















Am Dienstagnachmittag ist es in der Esslinger Straße in Wernau (Kreis Esslingen) zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Nach Angaben der Polizei war ein 52-jähriger Autofahrer gegen 15.25 Uhr in Richtung Köngen unterwegs und musste verkehrsbedingt anhalten. Ein 54-jähriger Lkw-Fahrer bemerkte dies zu spät und sei deshalb auf das Auto des 52-Jährigen aufgefahren.

Der 52 Jahre alte Mann wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden beträgt circa 4.000 Euro.