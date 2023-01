Unfall in Wernau

1 Der Unfallverursacher musste seinen Führerschein abgeben. Foto: picture alliance / Stefan Puchne/Stefan Puchner

Am Dienstagnachmittag verursacht ein Autofahrer auf der B 313 bei Wernau (Kreis Esslingen) einen Unfall vor den Augen einer Streifenwagenbesatzung Der alkoholisierte 70-jährige Autofahrer setzte seine Fahrt anschließend fort.















Deutlich zu tief ins Glas geschaut hat ein Autofahrer, der am Dienstagnachmittag auf der B 313 bei Wernau einen Unfall verursacht hat. Der 70-jährige Mercedes-Fahrer, der in Richtung Nürtingen unterwegs war, war laut der Polizei gegen 15.40 Uhr auf der Höhe eines Parkplatzes mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Leitplanke geprallt. Und zwar vor den Augen einer zivilen Streifenwagenbesatzung, die wegen einer Kontrolle auf dem Parkplatz stand. Dessen ungeachtet, setzte der Mann seine Fahrt fort – kam allerdings nicht weit, denn die Polizisten hielten ihn an. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von deutlich mehr als zwei Promille. Der 70-Jährige musste daher seinen Führerschein und eine Blutprobe abgeben.