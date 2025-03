Unfall in Wernau: Beifahrerin bei Auffahrunfall verletzt

Kontrollen in Wernau Zehn von elf Fahrzeugen beanstandet – ein Lkw als verkehrsunsicher eingestuft

Bei einer Verkehrskontrolle am Festplatz in Wernau (Kreis Esslingen) hat die Polizei am Mittwochnachmittag fast alle überprüften Fahrzeuge beanstandet. Zwischen 13.30 und 17 Uhr wurden elf Lkw kontrolliert, zehn davon wiesen Verstöße auf.