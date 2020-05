Ein 31-jähriger Autofahrer hat am Mittwochabend auf der Zufahrt B313 die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Am Mittwochabend hat sich laut Polizei um 18 Uhr in der Zufahrt zur Bundesstraße 313 ein Verkehrsunfall in Wernau ereignet. Dabei hat ein 31-jähriger Autofahrer auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und in die rechte Leitplanke gekracht. Es wurde niemand verletzt. Das Auto musste abgeschleppt werden. Die Polizei vermutet, dass der Fahrer wohl zu schnell gefahren ist.