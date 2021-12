4 Das Auto geriet auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern. Foto: SDMG// Kohls

In Wernau (Kreis Esslingen) ist am späten Sonntagabend ein 22-Jähriger mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und im Straßengraben gelandet. Der Fahrer war offenbar zu schnell unterwegs.















Werner - Überhöhte Geschwindigkeit ist ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Sonntagabend auf der L 1207 in Wernau (Kreis Esslingen) ereignet hat. Ein 22-Jähriger war gegen 22.30 Uhr mit seinem Auto auf der Landesstraße in Richtung Freitagshof unterwegs. Am Ortsausgang geriet das Fahrzeug auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto kam schließlich entgegengesetzt der ursprünglichen Fahrtrichtung im Straßengraben zum Stehen.

Sowohl der 22-Jährige als auch seine drei Mitfahrer wurden vor Ort von einem Notarzt untersucht. Ein 17-Jähriger wurde mit leichten Verletzungen mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Das Fahrzeug, an dem ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro entstanden ist, musste abgeschleppt werden. Auch die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen zur Unfallstelle ausgerückt. Die L 1207 musste während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten bis zirka 00.20 Uhr voll gesperrt werden.