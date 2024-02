Unfall in Wernau: Auto kollidiert mit Rettungswagen

Unfall in Wernau

1 Bei einem Unfall am Samstagnachmittag in Wernau ist eine Frau leicht verletzt worden. Foto: picture alliance /Stefan Puchner

Beim Zusammenstoß eines Rettungswagens mit einem Auto am Samstagnachmittag in Wernau ist eine 48-Jährige leicht verletzt worden. Zudem ist ein Schaden von geschätzt 16 000 Euro entstanden.











Zum Zusammenstoß eines Rettungswagens mit einem Auto ist es am Samstag gegen 15.15 Uhr in Wernau gekommen. Der 24-jährige Fahrer des Rettungswagens fuhr laut Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn und wollte vom Mörikeweg in die Uhlandstraße einbiegen. Dort näherte sich eine 48-jährige Autofahrerin aus Richtung Danziger Straße. Wegen eines falsch geparkten Kleinlasters erkannte der Fahrer des Rettungswagens das Auto zu spät, es kam zur Kollision. Die 48-Jährige wurde leicht verletzt. Der Schaden wird auf 16 000 Euro geschätzt, der Rettungswagen musste abgeschleppt werden.