1 Bei dem Unfall wurde ein Fußgänger leicht verletzt. (Symbolfoto) Foto: KS-Images.de / Andreas Rometsch/KS-Images.de / Andreas Rometsch

In Wernau (Kreis Esslingen) fuhr am Freitagvormittag offenbar ein 81-jähriger Autofahrer über eine rote Ampel am Rathaus. Dadurch stieß er mit seinem Auto mit einem Fußgänger zusammen, dieser musste in Krankenhaus.















Link kopiert

Am Freitag wurde bei einem Unfall an einer Fußgängerampel in Wernau (Kreis Esslingen) ein 74-Jähriger verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann gegen 10.20 Uhr über die offenbar grüne Ampel gegangen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Auto eines 81-Jährigen, der zeitgleich auf der Kirchheimer Straße in der Nähe des Rathauses über die Ampel fahren wollte. Diese zeigte für ihn allerdings offenbar Rot. Der Fußgänger verletzte sich bei der Kollision den ersten Erkenntnissen zufolge leicht und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der entstandene Schaden wird von der Polizei auf 3000 Euro geschätzt. Zum Unfallhergang bittet die Polizei noch um Zeugenhinweise, insbesondere dazu, wer der beiden Grün hatte. Diese werden unter der Telefonnummer 07 11 / 39 90 420 entgegengenommen.