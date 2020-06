1 Der Unfall in Wernau ereignete sich laut Polizei an der Einmündung zur Kirchheimer Straße. Foto: picture alliance/dpa/Friso Gentsch

Bei dem Unfall in Wernau am Samstag erlitten laut Polizei ein 43-Jähriger und sein 15-jähriger Sohn leichte Verletzungen

Wernau - Am Samstag hat sich laut Polizei um 15 Uhr ein Unfall in Wernau ereignet, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein 43 -jähriger Autofahrer ist laut Polizei von der Adlerstraße kommend nach rechts in die Kirchheimer Straße abgebogen, da die Ampel grün leuchtete. In der Einmündung prallte er jedoch mit dem Auto eines 45-Jährigen zusammen. Bei ihm zeigte laut Polizei und Zeugenaussagen die Ampel rotes Licht an. Bei dem Unfall wurden der 43-Jährige und sein 15-jähriger Sohn leicht verletzt.