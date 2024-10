Unfall in Wendlingen: Zwei Kinder müssen nach Sturz mit E-Roller ins Krankenhaus

Unfall in Wendlingen

1 Warum es zu dem Unfall kam, ist noch unklar (Symbolbild). Foto: dpa/Stefan Puchner

Ein Zwölfjähriger und ein 13-Jähriger sind am Donnerstag bei einem Unfall in Wendlingen (Kreis Esslingen) verletzt worden. Womöglich war ein unbekannter Radfahrer beteiligt. Die Polizei sucht deshalb Zeugen.











Zwei Kinder haben sich bei einem Sturz in Wendlingen (Kreis Esslingen) nach Angaben der Polizei leichte Verletzungen zugezogen. Die Jugendlichen im Alter von zwölf und 13 Jahren seien am Donnerstag zusammen auf einem E-Roller gefahren. Gegen 13 Uhr hätten sie von Höhenstraße in die Lenzstraße abbiegen wollen. Dabei schnitten sie laut der Polizei vermutlich die Kurve.

In diesem Moment sei den beiden Kindern ein Unbekannter auf einem neongrünen Fahrrad entgegengekommen. Kurz darauf seien sie gestürzt. Ob der Radfahrer sie zuvor berührt hatte, müsse noch ermittelt werden. Der Rettungsdienst habe die Verletzten anschließend in eine Klinik gebracht. Nun bittet die Polizei mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0 70 22/9 22 40 zu melden.