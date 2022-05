Unfall in Wendlingen

1 Wegen des Unfalls ist es am Montagvormittag zu Verkehrsbehinderungen gekommen. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Am Montagmittag hat ein Lastwagenfahrer auf der B 313 bei Wendlingen (Kreis Esslingen) die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.















Offenbar aufgrund einer medizinischen Ursache hat ein Lastwagenfahrer am Montagvormittag auf der B313 die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Kurz nach zehn Uhr war der 63-Jährige laut Polizeiangaben mit seinem Lastwagen auf der rechten Spur der Bundesstraße in Richtung Nürtingen unterwegs, als er nach links von der Fahrbahn abkam und an der Schutzplanke entlang streifte.

Der 63-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 6.000 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme musste der Verkehr bis etwa 11.15 Uhr über die rechte Spur an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.