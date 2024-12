Unfall in Wendlingen: Rote Ampel missachtet – Autofahrer im Gegenverkehr wird verletzt

Unfall in Wendlingen

1 Laut Polizei hatte ein 21-Jähriger die rote Ampel missachtet, daher kam es zu einem Unfall in Wendlingen (Archivbild). Foto: IMAGO/Maximilian Koch/IMAGO/Maximilian Koch

Bei einem Unfall auf einer Kreuzung in Wendlingen im Kreis Esslingen wird ein 36-Jähriger verletzt. Ein entgegenkommender Autofahrer hatte offenbar die rote Ampel missachtet.











Link kopiert

Ein 36-Jähriger ist bei einem Unfall auf einer Kreuzung in Wendlingen im Kreis Esslingen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte ein 21-Jähriger am Samstagmorgen bei Abbiegen mit seinem Auto die rote Ampel missachtet und war in den Gegenverkehr gekracht. Der Sachschaden beträgt wohl mehrere Zehntausend Euro.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Zusammenstoß gegen 8 Uhr auf der Kreuzung der Stuttgarter Straße und der K 1219. Ein 21-Jähriger war auf der Stuttgarter Straße stadtauswärts hinter einem Lkw auf der Linksabbiegespur gefahren. Während der Lkw abbog, sei die Ampel auf Rot umgesprungen. Der 21-Jährige sei trotz der roten Ampel auf die Kreuzung gefahren.

Der Mercedes des 36-Jährigen im Gegenverkehr, der laut Polizeiangaben über eine grüne Ampel gefahren war, krachte gegen den Seat. Der 36-Jährige habe sich mittelschwere Verletzungen zugezogen und wurde in einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.