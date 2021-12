1 Bei dem Unfall entstand ein Schaden von etwa 800 Euro (Symbolfoto). Foto: picture alliance/dpa/Carsten Rehder

Ein 43-jähriger Rollerfahrer verletzte sich bei einem Unfall in Wendlingen (Kreis Esslingen) am Montagnachmittag. Eine Autofahrerin hatte den Mann an einer Tankstellenausfahrt übersehen und angefahren.















Wendlingen - Ein verletzter Rollerfahrer ist am Montagnachmittag nach einem Verkehrsunfall in Wendlingen (Kreis Esslingen) in eine Klinik gebracht worden. Eine 31-Jährige wollte laut Polizeiangaben gegen 13 Uhr mit ihrem Ford von einem Tankstellengelände nach links in die Heinrich-Otto-Straße einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem von links kommenden, 43 Jahre alten Rollerfahrer. Dieser stürzte in der Folge zu Boden. Der Rettungsdienst kümmerte sich um ihn. Der Schaden beträgt etwa 800 Euro.