Unfall in Wendlingen: Nach Auffahrunfall in die Leitplanke gekracht – hoher Schaden

1 Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 28.000 Euro. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/onw-images

Bei einem Unfall in Wendlingen (Kreis Esslingen) ist am Donnerstagabend hoher Schaden entstanden. Ein 46-Jähriger war auf der B313 beim Spurwechsel auf ein anderes Auto aufgefahren.











﻿ Auf der B313 bei Wendlingen (Kreis Esslingen) ist am Donnerstagabend ein Spurwechsel misslungen. Wie die Polizei berichtet, wollte ein 46-Jähriger gegen 22.40 Uhr mit seinem Ford an der Ausfahrt Köngen-Nord von der Bundesstraße abfahren.

Dabei fuhr er aber auf den BMW eines 30-Jährigen auf, nachdem er auf die Auffahrtspur gewechselt war. Der BMW wurde durch die Wucht nach rechts geschleudert und prallte gegen die Leitplanken.

Der BMW wurde dabei so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste, Personen kamen aber nach ersten Erkenntnissen nicht zu Schaden. Der Ford blieb nach dem Unfall fahrbereit. Die Polizei schätzt den Schaden auf insgesamt etwa 28.000 Euro.