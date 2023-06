Open-Air-Kultur in Leinfelden-Echterdingen Reisen verschiedener Art

Von Ende Juni an gibt es in Leinfelden-Echterdingen bei den Open-Air Reihen „Sommerkino in LE“ und Kino und „Kultur am Park“ Filme und Musik bei freiem Eintritt. Zum Auftakt der Filmreihe gibt es ein Roadmovie mit zwei Mofas.