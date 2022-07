1 Der Unfall ereignete sich in der Bahnhofstraße in Wendlingen. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Ein Auto ist am Montagnachmittag in Wendlingen (Kreis Esslingen) mit einem E-Scooter-Fahrer zusammengestoßen. Durch den Unfall wurde eine Person leicht verletzt.















Am Montagmittag ist es in der Bahnhofstraße in Wendlingen zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem E-Scooter gekommen. Ein 61-Jähriger befuhr laut Polizeiangaben gegen 13.30 Uhr mit seinem Fahrzeug die Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Unterboihingen. Dabei kam es auf Höhe der Weberstraße zu einem Zusammenstoß mit einem 31-Jährigen, der auf seinem E-Scooter einen Fußgängerüberweg passierte und durch den Unfall stürzte. Er musste mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beträgt insgesamt etwa 500 Euro