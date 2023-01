1 Der Unfall ereignet sich am Donnerstag gegen 1.40 Uhr in Wendlingen. Foto: picture alliance //Stefan Puchner

Am Donnerstagmorgen kommt ein 29-Jähriger in Wendlingen (Kreis Esslingen) von der Fahrbahn ab und prallt mit seinem Auto gegen eine Straßenlaterne. Anschließend setzt er seine Fahrt in Richtung Stadtmitte fort.















Wegen des Verdachts der Trunkenheit am Steuer und der Unfallflucht ermittelt das Polizeirevier Nürtingen gegen einen 29-Jährigen, der am frühen Donnerstagmorgen auf der Brückenstraße in Wendlingen einen Unfall verursacht haben soll.

Führerschein beschlagnahmt

Nach Angaben der Polizei war der Mann gegen 1.40 Uhr mit seinem Auto auf der Brückenstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs. In der Linkskurve an der Einmündung der Brückenstraße in die Unterboihinger Straße sei er nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, habe die dortige Grünanlage überfahren und sei gegen den Mast einer Straßenlaterne geprallt. Diese sei dadurch umgekippt und auf ein geparktes Auto gestürzt, das dadurch erheblich beschädigt worden sei. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, flüchtete der Fahrer der Polizei zufolge in Richtung Stadtmitte Wendlingen. Im Verlauf der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Unfallverursacher samt Auto im Bereich Uhland-/Marienstraße angetroffen werden. Ein Atemalkoholwerttest habe einen Wert von 1,7 Promille ergeben, weshalb eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein beschlagnahmt worden sei. Verletzt sei bei dem Unfall niemand worden. Der entstandene Schaden an den beiden Fahrzeugen und an der Straßenlaterne betrage etwa 10.000 Euro.