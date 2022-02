1 Der 60-Jährige hatte laut Polizei keine Chance mehr zu reagieren. Foto: dpa/Patrick Pleul

Ein zwei Jahre altes Mädchen war am Donnerstagvormittag in Wendlingen (Kreis Esslingen) mit seinem Tretroller unterwegs, als es von einem 60 Jahre alten Mann angefahren wurde.















Wendlingen - Ein zweijähriges Mädchen wurde am Donnerstagvormittag durch einen Verkehrsunfall an der Kreuzung Eugenstraße/Kirchheimer Straße schwer verletzt. Das Kleinkind war gegen 9.15 Uhr mit seinem Tretroller und in Begleitung eines Familienangehörigen auf der abschüssigen Eugenstraße in Richtung Lauter unterwegs. Wegen des Gefälles wurde das Mädchen immer schneller, sodass der Familienangehörige nicht mehr eingreifen konnte und das Kind ungebremst in die Kreuzung zur Kirchheimer Straße rollte. Ein 60-Jähriger, der mit seinem Fahrzeug auf der bevorrechtigten Kirchheimer Straße in Richtung Wehrstraße unterwegs war, hatte laut Polizei keine Chance mehr zu reagieren und erfasste das Kind.