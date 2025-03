Unfall in Wendlingen: Junge fährt über Kreuzung und stößt mit Laster zusammen – Untersuchung in Klinik

1 Der Junge wurde für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolfoto) Foto: IMAGO//Sebastian Gabsch

Bei einem Unfall in Wendlingen (Kreis Esslingen) wurde am Mittwoch ein 13-Jähriger verletzt. Er war mit seinem Fahrrad gegen einen Lastwagen gefahren.











Ein 13-jähriger Radfahrer ist am Mittwochnachmittag in Wendlingen (Kreis Esslingen) bei einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen verletzt worden. Gegen 14.50 Uhr fuhr der Junge nach Angaben der Polizei auf der Bürgerstraße in Richtung Schlossstraße und bog in die Kreuzung ein. Dort prallte er gegen den Lkw eines 65-Jährigen, der gerade dabei war, die Kreuzung in Richtung Bahnhof zu verlassen.

Der Junge stürzte zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn zur Untersuchung ins Krankenhaus. Am Lkw entstand kein sichtbarer Schaden, das Fahrrad wurde nur leicht beschädigt.