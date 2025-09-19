Unfall in Wendlingen: Jugendlicher bei Zusammenstoß mit E-Scootern schwer verletzt

1 Der Rettungsdienst versorgte den 16-Jährigen und brachte ihn in eine Klinik. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Guido Schiefer

Am Donnerstag hat sich in Wendlingen (Kreis Esslingen) ein 16-Jähriger schwer verletzt. Der Jugendliche war auf einem E-Scooter unterwegs und mit einem anderen Jugendlichen kollidiert.











﻿ Ein 16-Jähriger hat am Donnerstagvormittag bei einem Unfall in Wendlingen (Kreis Esslingen) schwere Verletzungen erlitten. Der Jugendliche war nach Angaben der Polizei gegen 10 Uhr mit einem gleichaltrigen Begleiter auf der Neuffener Straße unterwegs.

Beide fuhren mit E-Scootern und stießen dann aus ungeklärter Ursache zusammen. Der 16-Jährige stürzte dadurch und verletzte sich schwer.

Der Jugendliche wurde nach der Kollision vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Sein Begleiter blieb unverletzt. Die Polizei sicherte die Unfallstelle und begann mit den Ermittlungen zum genauen Unfallhergang.