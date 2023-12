Unfall in Wendlingen: Frau auf Fußgängerüberweg angefahren

Unfall in Wendlingen

1 Die 20-Jährige wurde leicht verletzt. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Maximilian Koch

In Wendlingen hat am Samstagnachmittag ein 75-Jähriger eine Fußgängerin übersehen und angefahren.











Bei einem Unfall in Wendlingen (Kreis Esslingen) wurde am Samstag eine Frau angefahren. Laut Polizei war ein 75 Jahre alter Autofahrer auf der Bahnhofstraße in Richtung Unterboihingen gefahren.

Auf Höhe des Zentralen Omnibusbahnhofs erfasste er mit seinem Wagen eine 20-Jährige, die sich bereits auf dem dortigen Fußgängerüberweg befand. Die junge Frau wurde anschließend zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Schaden am Fiat beträgt schätzungsweise 1 000 Euro