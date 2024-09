Unfall in Wendlingen: Bei Rot auf die Straße gelaufen – Elfjährige verletzt

1 Die Elfjährige lief über eine rote Ampel. (Symbolbild) Foto: imago

Ein elfjähriges Mädchen ist am Dienstagmittag in Wendlingen (Kreis Esslingen) über eine rote Ampel gelaufen und mit einem Lkw-Fahrer zusammengestoßen, dessen Fahrer noch versuchte zu bremsen. Das verletzte Kind wurde in ein Krankenhaus gebracht.











Ein Kind ist infolge eines Verkehrsunfalls am Dienstagmittag in Wendlingen verletzt worden. Kurz vor 13 Uhr stand nach Aussagen der Polizei eine Elfjährige auf Höhe einer Schule an einer roten Fußgängerampel in der Ulmer Straße. Das Mädchen sei dann unvermittelt auf die Fahrbahn gelaufen. Daraufhin sei der Lkw eines 61-Jährigen, der in Richtung Kirchheim unterwegs war, mit dem Kind kollidiert.

Kollision konnte nicht verhindert werden

Der Fahrer hatte laut Polizei noch versucht, den Zusammenstoß durch ein Brems- und Ausweichmanöver zu verhindern. Das beim Unfall verletzte Mädchen wurde im Anschluss vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.