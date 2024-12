Unfall in Wendlingen: Autofahrerin fährt mit Jeep Radlerin an – verletzt in Klinik

Autofahrerin fährt mit Jeep Radlerin an – verletzt in Klinik

Unfall in Wendlingen

1 Der Rettungsdienst brachte die Verletzte nach dem Unfall in ein Krankenhaus. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie/IMAGO

Bei einem Unfall in Wendlingen ist am Dienstag eine 71-jährige Radfahrerin verletzt worden. Eine 32-Jährige hatte sie beim Abbiegen mit dem Auto angefahren.











In Wendlingen (Kreis Esslingen) ist am Dienstagmittag eine 71-jährige Radfahrerin angefahren und verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, musste die Frau in eine Klinik gebracht werden, wie schwer ihre Verletzungen sind, sei aber noch unklar.

Eine 32-Jährige wollte am Dienstag gegen 13 Uhr mit ihrem Jeep von der Schloßstraße nach rechts auf die Bahnhofstraße abbiegen. Dabei nahm sie einer von links kommenden Radfahrerin die Vorfahrt. Die 71-Jährige stürzte durch den Zusammenstoß und wurde verletzt. Wie schwer genau ist noch nicht bekannt, die Frau musste in eine Klinik behandelt werden.