Unfall in Wendlingen: Auto gerät auf die Gleise – Bahnstrecke muss gesperrt werden

1 Die Feuerwehr musste anrücken, um ein Fahrzeug zu bergen, das in Wendlingen auf die Bahngleise geraten war. Foto: dpa

Eine 52-jährige Autofahrerin geriet mit ihrem Wagen in Wendlingen auf die Bahngleise – die Feuerwehr musste das Fahrzeug aus seiner misslichen Lage befreien.











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Eine 52-jährige Autofahrerin ist am frühen Freitag mit ihrem Wagen in der Kapellenstraße auf die Gleise der Bahnstrecke nach Kirchheim geraten. Gegen 5.50 Uhr kam sie mit ihrem Fahrzeug von der Fahrbahn ab, als sie in die Talstraße in unmittelbarer Nähe des dortigen Bahnübergangs abbiegen wollte. Die Fahrzeugfront steckte daraufhin im Schotterbett fest, die Frau konnte ihr Fahrzeug nicht mehr selbstständig aus der misslichen Lage befreien. Die Bahnstrecke musste für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergung des Wagens für etwa eine Dreiviertelstunde gesperrt werden. Die Feuerwehr Wendlingen war mit drei Fahrzeugen und elf Feuerwehrleuten vor Ort und zog den Wagen wieder auf die Straße. An den Bahngleisen entstand offenbar kein Schaden. Der Sachschaden am Auto der 52-Jährigen wird auf etwa 500 Euro geschätzt. „Da sich bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit der 52-Jährigen Hinweise auf eine mögliche Beeinflussung von Drogen ergaben, musste die Entnahme einer Blutprobe angeordnet werden“, heißt es im Polizeibericht.