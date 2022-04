1 Zwei der geparkten Autos mussten abgeschleppt werden. (Symbolbild) Foto: dpa/Monika Skolimowska

Ein Lastwagenanhänger ist am Dienstagmorgen in Wendlingen (Kreis Esslingen) ins Schlingern geraten und hat dadurch einen großen Schaden angerichtet.















Ein Lastwagenanhänger hat am Dienstagmorgen in Wendlingen einen Schaden in Höhe von rund 54.000 Euro angerichtet. Wie die Polizei mitteilte, war der 45-jähriger Fahrer des Gespanns gegen 7.10 Uhr auf der Wertstraße in Richtung K1219 unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sein Anhänger auf Höhe eines Paketdepots ins Schlingern und prallte gegen insgesamt fünf am Fahrbahnrand geparkte Autos.

Kollision mit entgegenkommenden Auto

Im Anschluss kollidierte der Anhänger noch mit dem entgegenkommenden Wagen eines 67-Jährigen. Zwei der geparkten Autos mussten abgeschleppt und die Wertstraße im Bereich der Unfallstelle bis etwa zehn Uhr in beide Richtungen gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.