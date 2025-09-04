Unfall in Wendlingen: 39-Jährige bei Zusammenstoß auf Seebrücke verletzt

1 Die Polizei sichert eine Unfallstelle. (Symbolfoto) Foto: Stefan Puchner/dpa

Bei einem Unfall in Wendlingen (Kreis Esslingen) entstand am Mittwochabend hoher Schaden. Zudem wurde eine 39-Jährige verletzt.











﻿Bei einem Unfall auf der Seebrücke in Wendlingen (Kreis Esslingen) wurde am Mittwochabend eine Autofahrerin verletzt. Die 39-Jährige war gegen 18.50 Uhr mit einem Ford Fiesta in Richtung Stadtmitte unterwegs, als sie nach Angaben der Polizei beim Linksabbiegen auf die Auffahrt zur B313 mit einem entgegenkommenden Skoda Octavia zusammenprallte.

Am Steuer des Skoda saß eine 44-jährige Frau, die unverletzt blieb. Die Ford-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und wollte selbst einen Arzt aufsuchen. Beide Autos waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wurde von der Polizei auf rund 20.000 Euro geschätzt.Rubrik