Unfall in Wendlingen: 27-jähriger E-Scooter von Auto angefahren

1 Die Polizei sichert eine Unfallstelle (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Sven Simon

Bei einem Unfall in Wendlingen (Kreis Esslingen) wurde am Dienstagmorgen ein 27-Jähriger verletzt. Ein abbiegendes Auto hatte den Mann erfasst, als er mit einem E-Scooter auf einem Radweg fuhr.











Am Dienstagmorgen wurde in Wendlingen (Kreis Esslingen) ein E-Scooter-Fahrer von einem Auto angefahren und verletzt. Nach Angaben der Polizei fuhr der 27-Jährige auf einem Fuß- und Radweg parallel zur Neckarstraße in Richtung Köngen, als er von einem Auto erfasst wurde.

Dessen 35-jähriger Fahrer fuhr in die Entgegengesetzte Richtung und wollte nach der Seebrücke nach rechts auf den P+R Parkplatz abbiegen. Dabei fuhr er den 27-Jährigen mit dem Auto an. Der Mann wurde von Rettungsdienst zu weiteren Untersuchungen in eine Klinik gebracht. Den Schaden am Auto schätzt die Polizei auf 4000 Euro, der E-Scooter wurde offenbar nicht beschädigt.